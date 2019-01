Skigebiete kapitulieren vor dem Schnee: Lifte geschlossen

Geschlossene Pisten statt Fahrspaß bei weißer Pracht: Am Dienstag wurden in Bayerns Skigebieten zahlreiche Lifte und Pisten gesperrt. Der Grund: ausgerechnet der viele Schnee, der in den vergangenen Tagen niederging. So waren im Gebiet Brauneck bis auf drei kleine Tallifte alle Pisten und Anlagen geschlossen. „Auf den Bäumen liegt mittlerweile extrem viel und schwerer Schnee“, sagte eine Sprecherin des Skigebiets. „Da besteht die Gefahr, dass die Bäume umknicken und auf Pisten und Lifttrassen fallen. Wie lange die Anlagen geschlossen bleiben, können wir nicht abschätzen; es soll ja weiterschneien.“

Auch in den Skigebieten Spitzingsee und Sudelfeld fahren nur noch vereinzelt kleine Lifte in den unteren Lagen. Neben der Schneelast auf den Bäumen wird der Wind immer mehr zum Problem in den Skigebieten. So hieß es an der Zugspitze am Vormittag wegen des starken Winds: „kein Skibetrieb“.

In Garmisch hingegen waren am Mittag die meisten Lifte und Abfahrten geöffnet. „Im Moment trifft sich jeden Morgen eine Lawinenkommission, die entscheidet, ob und wo Schnee weggesprengt werden muss“, sagte eine Sprecherin des Skigebiets Garmisch-Classic. „Wie es in den kommenden Tagen bei uns weitergeht, müssen wir sehen.“

Geöffnete Anlagen Brauneck

Anlagen Sudelfeld

Anlagen Zugspitze

Anlagen Spitzingsee