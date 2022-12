Skifahrerin Weidle auf Podestkurs in St. Moritz

Deutschlands beste Abfahrerin Kira Weidle steht vor dem ersten Podestplatz in diesem Weltcup-Winter. Die 26 Jahre alte Starnbergerin lag am Samstag in St. Moritz nach 25 Fahrerinnen auf dem dritten Platz, 0,52 Sekunden hinter der Führenden Sofia Goggia. Die italienische Ausnahmeathletin hatte sich in der ersten Abfahrt am Freitag verletzt und startete mit gebrochener Hand ins Rennen. Für Weidle wäre es der fünfte Podestplatz ihrer Ski-Karriere. Einen Sieg konnte die Olympia-Vierte noch nie holen. Die slowenische Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec lag vor den letzten 30 Starterinnen auf Platz zwei.

