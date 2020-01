Eine 18 Jahre alte Skifahrerin ist auf einer Piste am Hausberg in Garmisch gestürzt und gegen einen 11-Jährigen geprallt. Der Junge stürzte ebenfalls und brach sich den Arm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Retter der Bergwacht brachten ihn ins Tal. Er kam zur Operation in ein Krankenhaus. Die Frau überstand den Crash am Freitag unverletzt.