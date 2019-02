Ski-Asse bestreiten Weltcup-Abfahrt: Ferstl im Fokus

Nach seinem spektakulären Super-G-Sieg von Kitzbühel will Josef Ferstl auch zuhause bei der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen überzeugen. Der Skirennfahrer ist bei der Schussfahrt auf der Kandahar-Piste heute die größte Hoffnung des Deutschen Skiverbandes. Neben dem Sportler aus Hammer im Chiemgau, der am Sonntag in Kitzbühel als erster Deutscher einen Super-G gewonnen hatte, zeigte auch Dominik Schwaiger aus Schönau am Königssee im Training eine gute Leistung.

Die Siegfavoriten sind Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz, der Südtiroler Kitzbühel-Sieger Dominik Paris und Vincent Kriechmayr aus Österreich, der jüngst den Klassiker in Wengen gewonnen hatte.

