Ski-Ass Straßer peilt Podest bei Heimrennen in Garmisch an

Wenige Tage nach dem Gewinn der Silbermedaille im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht für die deutschen Skirennfahrer um Linus Straßer der Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Am Gudiberg gehört der Slalom-Spezialist am Samstag (9.30 Uhr) zu den Favoriten. „Es wird schwierig, weil der Hang einfach durchgehend steil ist. Nur die letzten Meter sind flacher“, sagte der Münchner über die gefürchtete Piste. Insgesamt schickt der Deutsche Skiverband sieben Athleten in das Rennen. Bis zu 3000 Fans werden erwartet.

