Sixt beruft Technologiechef

Europas größter Autovermieter Sixt hat den Bosch-Manager Michael Gürtner auf den neu geschaffenen Posten des Chief Technology Officers (CTO) berufen. Drei Monate nach dem Start der Sixt-App mit der Plattform für Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste berief der Konzern zudem den E-Commerce-Experten Klaus Kolitz zum Leiter Software-Engineering. Strategievorstand Alexander Sixt sagte am Dienstag in Pullach, das Ziel sei, „als zunehmend digitaler Mobilitätsanbieter weiter in die Wachstumsmärkte unserer Branche vorzudringen“.

Sixt ist dabei, seine inzwischen 270 000 Autos große Vermietflotte schrittweise komplett mit Telematikgeräten auszurüsten und zu vernetzen. Der 44-jährige Gürtner soll im Juli als Technikchef antreten. Der promovierte Elektrotechniker war zuvor drei Jahre lang Technikchef bei dem Bosch-Start-up Sast - Security and Safety Things. Unter der Führung des 74-jährigen Vorstandschefs und Großaktionärs Erich Sixt gehören dem Sixt-Vorstand heute seine Söhne Alexander als Strategiechef und Konstantin als Vertriebschef an sowie Finanzvorstand (CFO) Jörg Bremer und Fuhrpark-Vorstand (COO) Detlev Pätsch.

