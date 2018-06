Sir Peter Jonas erholt sich von schwerem Sturz

Sir Peter Jonas, der frühere Intendant der Bayerischen Staatsoper in München, erholt sich nach einem Unfall in einer Klinik in Oberbayern. Kurz vor seinem 70. Geburtstag (14. Oktober) stürzte der Hobby-Wanderer bei einem Spaziergang in seiner Wahlheimat Zürich auf den Kopf, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach einer anstrengenden Woche sei er „müde und frustriert“ den Zürichberg hinaufgegangen, um frische Luft zu tanken, und sei dabei hingefallen. Dabei habe er sich schwer verletzt, „jedoch nicht so schwer, dass ich nicht mehr sprechen oder gehen kann“.

Kurz nach dem Unfall wurde er in eine Klinik in der Nähe von München gebracht. An seinem Geburtstag bekomme er jedoch frei und werde mit Freunden in einem Restaurant feiern, erzählte Jonas.

Von 1993 bis 2006 hatte der gebürtige Londoner die Geschicke der Bayerischen Staatsoper geleitet.