„Sinne schärfen“: FC Ingolstadt will nicht mehr zittern

Der FC Ingolstadt will vorzeitig den letzten Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga machen. „Jedem muss klar sein, dass wir nach Braunschweig fahren, um die Klasse zu sichern. Der Fokus ist seit Montag nur auf dieses Spiel gerichtet“, sagte Trainer Stefan Leitl vor dem vorletzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig. „Man darf die Situation aber auch nicht zu kritisch sehen. Wir haben es selbst in der Hand, wir stehen nicht am Abgrund. Aber es ist eine Situation, in der wir unsere Sinne schärfen müssen und alles für den Verein tun müssen, damit wir das aus eigener Kraft schaffen.“

Der Bundesliga-Absteiger hat 42 Punkte auf seinem Konto. Der Vorsprung auf Relegationsrang 16 beträgt vier Zähler. „Braunschweig hat das Spiel als Endspiel ausgerufen. Wir nehmen das an. Wir wollen endlich den Klassenerhalt und müssen dafür punkten. Wir wollen nicht am letzten Spieltag in eine Situation kommen, in der es um alles geht“, sagte Kapitän Marvin Matip. Die Braunschweiger selbst haben nur 39 Punkte.

Verzichten muss Leitl weiter auf Außenverteidiger Paulo Otavio. Stürmer Dario Lezcano ist nach seinem Heimaturlaub nach einem Trauerfall in der Familie wieder zurück.

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan FC Ingolstadt

Kader FC Ingolstadt

Alle News FC Ingolstadt