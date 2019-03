Siltronic verdoppelt Gewinn und hebt Dividende stark an

Der Chipzulieferer Siltronic hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt: Er zog um 108 Prozent auf knapp 401 Millionen Euro an. Siltronic-Chef Christoph von Plotho verwies am Dienstag auf eine hohe Nachfrage nach Wafern, die zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise geführt habe. Aufgrund des starken Geschäftsjahrs heben die Münchner die Dividende unerwartet kräftig an. Das Unternehmen kündigte an, die Gewinnbeteiligung auf 5 Euro zu verdoppeln. Dies soll auf der Hauptversammlung am 7. Mai beschlossen werden, wie Siltronic mitteilte.

Nachdem das Unternehmen im Februar die Anleger noch mit einem schwachen Ausblick enttäuscht hatte, zeigten sich die Investoren durch die überraschend hohen Ausschüttungen versöhnt. In den ersten Handelsminuten zog der Aktienkurs deutlich an.

Die Erlöse stiegen im Gesamtjahr um rund 24 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Positiv wirkten sich zudem eine höhere Auslastung der Anlagen und rückläufige Abschreibungen aus. Siltronic hatte bereits im Februar die wichtigsten Eckdaten für 2018 und einen vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr gegeben.

Wie bereits bekannt, ist das Unternehmen für 2019 pessimistischer. Grund für die zurückhaltende Prognose ist ein schleppender Absatz von Wafern.

