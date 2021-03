Siemens Healthineers: Milliarden für US-Übernahme beschaffen

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will sich 2,3 Milliarden Euro durch eine Kapitalerhöhung beschaffen. Die neuen Aktien werden institutionellen Anlegern angeboten, wie die Siemens-Tochter am Mittwochabend mitteilte. Mit dem Geld will Healthineers einen Teil des Kredits zurückzahlen, den ihm die Konzernmutter für den Kauf des Krebsspezialisten Varian bereitgestellt hatte. Die Erlanger hatten die Übernahme des US-Unternehmens für 16,4 Milliarden Dollar (14 Mrd Euro) im vergangenen Jahr angekündigt. Es ist der teuerste Zukauf in der Geschichte von Healthineers.

