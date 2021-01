Sieber Kälber sterben bei Brand

Schwarzenbach an der Saale (dpa/lby)- Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Schwarzenbach an der Saale sind sieben Kälber gestorben. Nach Angaben der Polizei fingen in der Nacht auf Dienstag sieben Kälberboxen sowie ein Teil der Dachfläche einer Stallung Feuer. Menschen wurden bei dem Brand im Landkreis Hof nicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-169282/2