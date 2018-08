Siebenjähriger Motocrossfahrer verletzt sich schwer

Ein Siebenjähriger ist mit seinem Kindermotorrad auf einer Motocross-Strecke im Landkreis Günzburg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Junge war am Samstag in einer Kurve über einen Zaun gefahren und vom Zweirad gefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz vollständiger Schutzausrüstung zog sich der Bub schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

