Siebeneinhalb Jahre Haft im Prozess um ausgesetztes Baby

Im Prozess um ein ausgesetztes Baby ist die Mutter zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Das Landgericht München I sprach die 27-Jährige aus Gießen am Freitag zudem wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau vorgeworfen, vergangenen August ihr Kind in einer Hecke liegen gelassen zu haben, nachdem sie den kleinen Jungen in einem Vorgarten im Münchner Stadtteil Neuperlach zur Welt gebracht und die Nabelschnur durchgebissen hatte. Das Neugeborene wurde erst eine Stunde später schwer verletzt und stark unterkühlt von einer Passantin gefunden. Die Anklagebehörde hatte zehneinhalb Jahre Haft gefordert.