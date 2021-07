Sieben Verletzte bei Brand in Passauer Seniorenresidenz

Bei einem Zimmerbrand in einer Seniorenresidenz in Passau sind sieben Menschen verletzt worden. Sie erlitten überwiegend Rauchvergiftungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei den Verletzten handelt es sich demnach um Pflegekräfte. Drei von ihnen kamen zur Behandlung in eine Klinik. Das Feuer war am frühen Montagmorgen in einem Zimmer des Altenheims ausgebrochen.

Die 24 Bewohner der Seniorenresidenz wurden unverletzt in Sicherheit gebracht. Sie kamen in benachbarten Gebäuden unter. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 96 Kräften im Einsatz. Der Schaden liegt laut Polizei mindestens im fünfstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar.

