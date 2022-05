Sieben Verletzte bei Brand auf Campingplatz

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Mittelfranken sind sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag in Roth ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Brand vom Wohnwagen einer Familie aus. Beim Arbeiten an einem Katalytofen sei eine Stichflamme entstanden. Bis zu 17 Campingparzellen und die dazugehörigen Fahrzeuge seien komplett ausgebrannt.

Der 39 Jahre alte Vater kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Die 38 Jahre alte Mutter erlitt eine schwere Rauchvergiftung. Der Rettungsdienst versorgte fünf weitere Menschen mit leichten Rauchvergiftungen vor Ort.

