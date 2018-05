Sieben Verletzte bei Aufruhr in Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Tumult in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Oberbayern sind sieben Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verletzt worden. Auslöser war am Freitagmorgen ein Asylbewerber, der bei der Essensausgabe mit Fäusten und Mülltonnendeckeln auf drei Sicherheitsleute einschlug, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei der Flüchtling durch das Gebäude in Fürstenfeldbruck gerannt, der Sicherheitsdienst und weitere etwa 30 Bewohner folgten. Dabei sei ein Mitarbeiter eine Treppe hinabgestürzt, er wurde in eine Klinik gebracht. Sechs weitere seien durch Angriffe aus der Gruppe leicht verletzt worden.

Den Angaben nach rückte die Polizei mit etwa 70 Beamten an, um die Situation zu beruhigen. Drei Asylbewerber wurden demnach festgenommen.