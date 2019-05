Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos in Unterfranken sind sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann fuhr bei Obernburg am Main (Landkreis Miltenberg) mit seinem Wagen auf das Fahrzeug vor sich auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Auto fuhr auf einen weiteren Wagen auf, welcher gegen ein viertes Fahrzeug prallte. Die sieben Verletzten kamen am Dienstag in Krankenhäuser, es sei aber niemand schwerer verletzt worden.