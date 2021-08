Sieben Menschen nach Angriff mit Glasflasche verletzt

Ein 23-Jähriger soll in Bad Abbach (Landkreis Kelheim) mit einer Glasflasche auf mehrere Menschen eingeschlagen haben. Nach Polizeiangaben wurden dabei in der Nacht zu Sonntag sieben Menschen verletzt, vier davon seien in Krankenhäuser gekommen. Zeugen hatten die Polizei zunächst wegen eines angeblichen Macheten-Angriffs gerufen.

Zahlreiche Streifen und Rettungskräfte fuhren daraufhin die Ortschaft an. Vor Ort habe sich dann jedoch herausgestellt, dass der flüchtige Täter mit einer Glasflasche und nicht mit einer Machete bewaffnet gewesen sei. Die Suche nach dem 23-Jährigen sei bislang ergebnislos verlaufen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-13481/2