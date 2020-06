Sieben Jahre Haft für Ersticken der Ehefrau

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat am Freitag einen 60 Jahre alten Mann wegen Mordes und schwerer Brandstiftung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Mann aus Schwabach hatte im Januar vergangenen Jahres seine Ehefrau im Bett mit einem Kopfkissen erstickt. Der Angeklagte hatte angegeben, dies sei auf Verlangen der schwerkranken Frau erfolgt.

Die Schwurgerichtskammer des Nürnberger Landgerichtes folgte dem jedoch nicht. Der Mann hatte die Tat von Anfang an gestanden. Nach dem Tod seiner Frau hatte er mit mehreren Brandsätzen die gemeinsame Wohnung in Brand gesteckt und damit versucht, auch sich selbst zu töten. Der Überlebenstrieb ließ ihn jedoch im letzten Moment auf allen vieren auf den Balkon kriechen und sich dort in Sicherheit bringen. Die Verteidiger des Angeklagten prüfen nun, ob sie gegen das Urteil Revision einlegen wollen.