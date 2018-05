In einem völlig überladenen Kleintransporter haben Polizisten in Bayern sieben gestohlene Außenbordmotoren gefunden. Einige der Boots-Motoren stammen aus einer Diebstahlserie in Frankfurt/Main, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Zwei Verdächtige, die mit dem Transporter unterwegs waren, wurden am Montagmorgen auf der Autobahn 3 nahe Würzburg festgenommen und hinter Gitter gebracht. Die Ermittler suchen noch die Besitzer der Außenbordmotoren.