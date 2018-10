Sieben Freie Wähler sondieren mit der CSU

Mit Parteichef Hubert Aiwanger an der Spitze einer siebenköpfigen Delegation gehen die Freien Wähler am Mittwochvormittag in die Sondierungsgespräche mit der CSU. Zum Team gehören auch die Europaabgeordnete Ulrike Müller, Landrat Armin Kroder, Parteivize Michael Piazolo sowie die drei Abgeordneten Florian Streibl, Thorsten Glauber und Peter Bauer. Dies teilte die Partei am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mit.

Die Freien Wähler gelten nach der Landtagswahl als aussichtsreichste Partei für die Bildung der neuen bayerischen Staatsregierung. Die bundespolitisch bislang weitgehend unbedeutende Partei hatte am Sonntag 11,6 Prozent erreicht, die CSU kam mit einem Minus von gut zehn Prozentpunkten auf nur noch 37,2 Prozent.

Zu den Sondierungen hat die CSU auch die Grünen eingeladen, sie waren bei der Wahl zweitstärkste Kraft mit 17,5 Prozent geworden. Die CSU sieht aber wenig inhaltliche Schnittmengen mit ihnen. Rechnerisch wäre auch ein Bündnis mit der SPD möglich, bislang gibt es aber keine Absprachen, ob es auch hier Sondierungen geben wird.