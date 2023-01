Sieben Aktivisten wegen Straßenblockade vor Gericht

Sieben Klima-Aktivisten müssen sich heute (9.00 Uhr) nach einer Straßenblockade vor dem Amtsgericht in Kempten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Nötigung vor. Die Angeklagten sollen im Mai 2022 den Verkehr auf der Bundesstraße 12 in Kempten lahmgelegt haben, einzelne Teilnehmer haben sich den Angaben zufolge an die Fahrbahn geklebt.

Das Amtsgericht hatte wegen der Aktion mit Geldstrafen versehene Strafbefehle gegen die Beschuldigten erlassen. Da die Aktivisten dagegen Einspruch eingelegt haben, werden die Nötigungsvorwürfe nun in einem öffentlichen Prozess verhandelt. Die Gruppe Letzte Generation, die solche Straßenblockaden bundesweit immer wieder macht, will mit einer Mahnwache für die Angeklagten demonstrieren.

