Sicherheitsmitarbeiter stiehlt Waren aus Lager

Ein Sicherheitsmitarbeiter hat aus einem Lager, das er eigentlich bewachen sollte, Waren im Wert von etwa 20 000 Euro gestohlen. Eine Kamera hatte ihn bei dem Diebstahl in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) gefilmt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag fanden Beamte unter anderem Smartphones, Schuhe und Kleidung aus dem Lagerbestand eines großen Versandhändlers. Außerdem entdeckten sie in der Wohnung mehr als ein Kilogramm Marihuana. Woher das Rauschgift stammt, war zunächst unklar. Der 30-Jährige gestand den Diebstahl laut Polizei.