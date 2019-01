Sexueller Missbrauch: Anklägerin fordert lange Haft für Arzt

Im Augsburger Strafprozess gegen einen Kinderarzt, der nach eigenem Geständnis rund 20 Buben sexuell missbraucht hat, hat die Staatsanwaltschaft 13 Jahre und 6 Monate Haft gefordert. Zugleich plädierte sie für eine anschließende Sicherheitsverwahrung und ein lebenslanges Berufsverbot. „Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Hangtäter, der für die Allgemeinheit gefährlich ist“, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag in ihrem Plädoyer.

Der Arzt hatte zugegeben, 2014 einen Fünfjährigen in Garbsen bei Hannover in sein Auto gelockt, ihn mit einem Medikament betäubt und missbraucht zu haben. Das Augsburger Landgericht hatte den Mediziner 2016 zu dreizehneinhalb Jahren Haft verurteilt, der Bundesgerichtshof hob das Urteil wieder auf. Im neuen Verfahren ging es darum, ob die Steuerungsfähigkeit des Mannes bei den Taten teilweise eingeschränkt war. Die Staatsanwältin nannte ihn am Donnerstag voll schuldfähig. Der 43-Jährige hatte alle Vorwürfe uneingeschränkt zugegeben.

Die Verteidigung sprach sich für höchstens acht Jahre Haft aus und lehnte Sicherheitsverwahrung und generelles Brufsverbot ab. Das Urteil dürfe den Blick in die Zukunft des Täters nicht verbauen, so sein erster Verteidiger.