Der Prozess gegen einen Altenpfleger wegen sexueller Nötigung wird heute vor dem Landgericht München I fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag Ende Oktober hatte der 38 Jahre alte Angeklagte bereits gestanden, in Krankenhäusern vier Frauen zwischen 75 und 90 Jahren begrapscht zu haben. Das Urteil wird noch am Montag erwartet.