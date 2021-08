Seniorin wird von Laster erfasst und stirbt

Eine Seniorin ist im oberfränkischen Forchheim von einem Laster überfahren und tödlich verletzt worden. Am Montagvormittag habe die 84-Jährige eine Baustelle an einer Ausfallstraße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. In diesem Moment fuhr dort ein 61-Jähriger mit seinem Laster vorbei. Aus zunächst unbekannter Ursache erfasste der Lkw die Frau etwa in der Mitte der Fahrbahn und riss sie den Angaben zufolge mehrere Meter mit. Obwohl Ersthelfer und der Rettungsdienst versuchten, die Seniorin zu reanimieren, starb diese noch an der Unfallstelle.

