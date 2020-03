Seniorin wird von Auto gerammt und stirbt

Eine 89-Jährige ist in Straubing von einem Auto gerammt worden und infolge des Sturzes gestorben. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin war gerade dabei gewesen, bei einem Seniorenheim in eine Parklücke zu rangieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie ein Stück zurücksetzte, erfasste ihr Auto die Seniorin, die hinter dem Wagen mit ihrem Rollator vorbeilief. Die 89-Jährige stürzte zu Boden und starb später im Klinikum Straubing an ihren Verletzungen.