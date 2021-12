Eine 90-Jährige ist am Donnerstagmorgen in der Oberpfalz von einem Lastwagen überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 62 Jahre alte Fahrer fuhr nach Polizeiangaben in einer Sackgasse in Amberg mit dem Lastwagen im Rückwärtsgang. Dabei habe er die Frau offenbar übersehen. Für die Seniorin sei jede Hilfe zu spät gekommen. Der Mann erlitt den Angaben nach einen Schock.

