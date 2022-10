Seniorin übergibt Gold im Wert von rund 100.000 Euro

Eine 76-jährige Frau hat in München Goldmünzen im Wert von mehr als 100.000 Euro an Trickbetrüger übergeben. Einer der Täter habe sich bei einem sogenannten Schockanruf als Polizist ausgegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach erklärte der Mann der Seniorin am Dienstag per Telefon, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und verlangte von ihr eine Kaution - ansonsten müsse die Tochter ins Gefängnis.

Die 76-Jährige sei daraufhin zu ihrer Bankfiliale gefahren und habe die Goldmünzen aus ihrem Schließfach geholt. Zu Hause angekommen rief der Täter nach Polizeiangaben erneut an und wies die Frau an, die Münzen vor ihrem Haus einem Abholer zu übergeben. Erst als die Seniorin nach der Übergabe ihre Tochter anrief, habe sie den Betrug erkannt und die Polizei gerufen.

© dpa-infocom, dpa:221006-99-30099/2