Seniorin stirbt bei Zimmerbrand: Zigarette womöglich Ursache

Bei einem vermutlich durch eine Zigarette ausgelösten Brand ist eine 70-jährige Frau in Oberbayern ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte waren am Freitag wegen starken Rauchs alarmiert worden, der aus einem Wohnhaus in Dachau kam, wie die Polizei mitteilte. In dem Reiheneckhaus hätten sie die pflegebedürftige Frau im Flur am Boden gefunden. Die Helfer reanimierten die Seniorin den Angaben zufolge sofort, konnten sie jedoch nicht mehr retten. Die Frau starb noch vor Ort. Das Feuer hatte sich auf das Wohnzimmer beschränkt und war laut Polizei am Sofa ausgebrochen.

