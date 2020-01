Nach einem Christbaumbrand in einer Wohnung in München ist eine 94-jährige Frau gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Seniorin am Samstag ihren Verletzungen erlegen. Eine defekte Lichterkette am Christbaum hatte das Feuer nach ersten Erkenntnissen ausgelöst. Die Frau und ihr 81-jähriger Lebensgefährte erlitten starke Verbrennungen. Der Mann liegt nach Polizeiangaben weiterhin im Koma.