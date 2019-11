Seniorin liegt tot im Keller: Tatverdächtiger festgenommen

Nach Ermittlungen zum gewaltsamen Tod einer 80-Jährigen in Ingolstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wird des Totschlags an der Seniorin beschuldigt. Der Mann, der in der Wohnung seiner Schwester festgenommen wurde, schwieg zunächst zu den Vorwürfen. Weitere Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht.

Die 80-Jährige war am vergangenen Mittwoch tot im Keller ihres Hauses gefunden worden. Eine Haushaltshilfe hatte die Seniorin in dem Anwesen im Südwesten der Stadt entdeckt. Laut Obduktion starb die Frau an stumpfer Gewalt gegen Oberkörper und Hals.