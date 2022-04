Seniorin fährt in kürzester Zeit sechs parkende Autos an

Eine Seniorin hat in Regensburg innerhalb kürzester Zeit sechs Autos angefahren und einen Schaden von rund 50.000 Euro angerichtet. Die 72-Jährige fuhr am Dienstag einen Wagen an und schob diesen auf ein weiteres Auto, das ebenfalls einen Wagen anstieß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz darauf kam es erneut zu einem Unfall: Die Seniorin hatte gewendet und erneut drei parkende Autos angefahren. Warum die Frau gegen die Autos fuhr, war zunächst unklar. Die 72-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

