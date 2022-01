Seniorin bei Zusammenstoß in Varel schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Varel (Landkreis Friesland) ist eine 83-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 29 Jahre alter Autofahrer beim Einbiegen in die Straße den Wagen der Seniorin. Beim Zusammenstoß wurde die Seniorin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-643312/2

Pressemeldung der Polizei