Senior will Handy eines Kindes stehlen: Mitschüler reagieren

Wegen des couragierten Einsatzes von Schülern hat die Polizei in Würzburg einen Dieb festnehmen können. Ein 63-Jähriger hatte versucht, das Handy einer Siebenjährigen zu stehlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Mädchen ließ sich das Telefon jedoch nicht entreißen und der Mann zog weiter. Vier Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren hatten den Vorfall am Würzburger Busbahnhof beobachtet. Sie verständigten die Polizei - und trugen damit maßgeblich dazu bei, dass der Dieb identifiziert und festgenommen werden konnte, wie die Beamten lobend schreiben.