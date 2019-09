Senior von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein 80 Jahre alter Mann ist in Nürnberg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fußgänger überquerte am Donnerstagmorgen nach Polizeiangaben eine Straße an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle. Die Fahrerin des Autos und mehrere Zeugen des Unfalls erlitten einen Schock. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um sie.

Mitteilung der Polizei