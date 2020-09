Senior versucht in Pflegeheim Mitbewohnerin zu ersticken

Ein 75 Jahre alter Bewohner eines Pflegeheims in Roth hat versucht, seine Nachbarin zu ersticken. Da die Pfleger sofort eingegriffen hätten, habe die Frau den Angriff leicht verletzt überlebt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hatte der Mann am Montagabend zunächst in seinem Zimmer randaliert, dabei eine Pflegerin angegriffen und war schließlich im Nachbarzimmer auf die 82 Jahre alte Bewohnerin losgegangen. Ersten Ermittlungen zufolge kannten sich die beiden nicht näher. Da der Senior sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam der Deutsche in eine Psychiatrie - gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt.

