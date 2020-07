Senior setzt beim Unkrautvernichten Hecke in Brand

Beim Unkrautvernichten hat ein Mann in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) eine Hecke in Brand gesetzt. Eigentlich wollte der 84-Jährige das Unkraut nur abbrennen, doch letztlich standen 10 Meter der 15 Meter langen Hecke in Flammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da er mit den Flammen zu nah an die Hecke gekommen war, hatte sich diese entzündet.

Zusammen mit zwei Nachbarn versuchte der Senior bei dem Vorfall am Montag noch selbst, den Brand zu löschen. Doch dies gelang erst der hinzugerufenen Feuerwehr. Neben den 5000 Euro Schaden muss der Mann mit einer Anzeige rechnen, da er sich nicht an Brandverhütungsvorschriften gehalten hat.

