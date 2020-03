Senior mit gepimpten Elektrofahrrad erwischt

Auf einem Elektrofahrrad ist ein 69-Jähriger im mittelfränkischen Schwabach der Polizei an einer Kreuzung quasi davon gedüst - ohne in die Pedale zu treten. Nach kurzer Verfolgung konnte die Streife den flotten Senior anhalten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten die Beamten bei der Kontrolle am 12. März fest, dass der Mann einen sehr starken Elektromotor an sein Fahrrad montiert hatte. Damit konnte er eine Geschwindigkeit von fast 50 Kilometern pro Stunde erreichen, wie ein Test auf dem Prüfstand später ergab.

Deshalb handelt es sich rechtlich gesehen um ein Elektromotorrad. Dafür hatte der 69-Jährige der Polizei zufolge unter anderem keine Fahrerlaubnis und Zulassung.