Ein Senior ist in Nürnberg von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Freitag eine Straße überqueren wollen, als die Bahn heranfuhr. Er sei in eine Klinik gebracht worden. Die 26-jährige Straßenbahnfahrerin habe einen Schock erlitten. Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen.