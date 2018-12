Senior fährt gegen Strommast und stirbt

Ein 83-Jähriger ist mit seinem Wagen im Westallgäu gegen einen Strommast gekracht und gestorben. Seine Beifahrerin habe leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Senior am Steuer gesundheitliche Probleme bekommen und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er kam am Donnerstag in Weiler-Simmerberg (Kreis Lindau) mit seinem Auto von der Straße ab, überfuhr erst eine Schneestange sowie einen Wegweiser und krachte schließlich gegen den Strommast. Der 83-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.