Senior durchschaut Telefonbetrug: 50-Jähriger in Haft

Ein Senior hatte ihn durchschaut: Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger ist im unterfränkischen Landkreis Haßberge festgenommen worden. Zuvor habe sich der tatverdächtige 50-Jährige bei dem 68-Jährigen als Polizist ausgegeben und behauptet, ein Verwandter müsse als Unfallverursacher ins Gefängnis, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Eine Kaution sollte das verhindern.

Der 68-Jährige erkannte die Masche, gab sich aber am Telefon willig, wie es weiter hieß. Im Glauben, mehrere Tausend Euro zu erbeuten, kam der 50-Jährige am Dienstagnachmittag zu dem vorher vereinbarten Treffpunkt in Ebelsbach. Statt Bargeld warteten dort mehrere Polizisten auf den Betrüger. Er wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf dessen Anordnung musste der 50-Jährige in Haft.

