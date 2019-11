Selimbegovic über Grüttner-Nachfolge: In Rolle hineinwachsen

Nach der Abschiedsankündigung von Führungsspieler Marco Grüttner beim SSV Jahn Regensburg zum Saisonende sieht Trainer Mersad Selimbegovic potenzielle Nachfolger auch in den eigenen Reihen. „Da sind viele Jungs, die in die Rolle hineinwachsen können, da mache ich mir gar keine Sorgen“, sagte Selimbegovic vor dem Fußball-Zweitligaspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim. „Dass es schwer ist, so jemanden zu ersetzen, ist jedem klar, aber es ist eine wunderschöne Aufgabe für uns.“

Jahn-Kapitän Grüttner (34) will nach dann vier Jahren in der Oberpfalz im Sommer mit seiner Familie in die schwäbische Heimat zurückkehren. Zu seiner weiteren Fußball-Zukunft will er sich vorerst nicht äußern.

Die Regensburger könnten am Sonntag die drei Punkte vor ihren liegenden Heidenheimer überholen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. „Das ist eine Mannschaft, die über die Jahre über mannschaftlichen Zusammenhalt und eine robuste Spielweise kommt“, warnte Selimbegovic vor dem ersten Gegner nach der Länderspielpause.

