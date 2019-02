Selfies führen zu Sperrung der Bahnstrecke Leipzig-Hof

Die Bahnstrecke von Leipzig nach Hof ist vorübergehend gesperrt worden, weil ein Pärchen auf der Göltzschtalbrücke im Vogtland Selfies machen wollte. Wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal am Dienstag mitteilte, hatte Zugpersonal die beiden gesichtet und eine Sperrung veranlasst. Daraufhin fielen vier Züge aus. Beamten trafen am Montag vor Ort eine 22 Jahre alte Frau aus dem Vogtland und einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Bautzen an. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Die Göltzschtalbrücke ist ein Viadukt und gilt als größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Sie überspannt das Tal auf knapp 80 Meter Höhe und ist mehr als 500 Meter lang.