Selfie endet für Paar im Krankenhaus

Beim Posieren für ein Selfie sind eine 63-jährige Frau und ihr 67-jähriger Lebensgefährte rund 15 Meter einen Weinberg in Unterfranken hinunter gestürzt. Die beiden wollten an einem Aussichtspunkt in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) ein Foto von sich machen, als die Frau das Gleichgewicht verlor und abrutschte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihr Partner versuchte, sie festzuhalten und rutschte dabei ebenfalls ab. Das Ehepaar erlitt bei dem Vorfall am Samstag leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

