Selbsttest: Auf dem Land mobil mit dem E-Auto

Das Fürchterlichste, was ich in mehr als zwei Jahren praktisch gelebter Elektromobilität erdulden musste, ist gleich fünf Tage nach der Anmeldung des neuen Fahrzeugs passiert. Für den Moment nur soviel dazu: Es hat unsere Familie satte 3000 Euro gekostet, und ich habe danach so eine Art Elektroauto-Trauma verspürt, das ich eine ganze Zeit lang nicht habe abschütteln können.

Aber zunächst ganz zurück zum Anfang: Der Gedanke, sich in Zukunft elektromobil fortzubewegen, reifte schon irgendwann im Jahr 2019. Die damals in Aussicht gestellte Förderung von 6000 Euro sorgte zugegebenermaßen dafür, dass unsere Begeisterung für CO2-freies Autofahren stärker geweckt war. Ich muss ehrlich sagen, dass die Wahl sonst wohl wieder auf ein Modell mit Erdgasantrieb gefallen wäre. Denn der Preisunterschied des Fahrzeugs unserer Wahl zur Elektro-Alternative war und ist eklatant:

Das Volkswagenmodell der Reihe up! kostete 2020 in der Elektro-Version knapp 24 500 Euro, die Variante mit Erdgas 15 645 Euro, jeweils gut ausgestattete Ausführungen. Einen Teil der Lücke schloss also der sogenannte Umweltbonus, damals 3000 Euro vom Hersteller und 3000 Euro vom Staat, dessen Beantragung übrigens völlig unproblematisch war. Wir haben es selbst im Internet beim Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erledigt – allerdings nehmen Autohäuser diese Prozedur auf Wunsch auch gerne ihren Kunden ab.

Die Sorge um die Lademöglichkeiten

Als der Liefertermin Ende Mai 2020 dann feststand, bewegten uns die üblichen Fragen aller Elektro-Neulinge: Wie wird es sich im Alltag mit der Reichweite verhalten? Stimmen die Herstellerangaben mit 260 Kilometern? Geht unser Plan auf, auch ohne eigene Wallbox immer genug Strom öffentlich laden zu können? Werden wir uns um freie Ladeplätze prügeln müssen – und wird uns der Weg zur nächstgelegenen Ladesäule, immerhin 450 Meter von der Haustüre entfernt, in der Praxis nicht furchtbar auf die Nerven gehen? Oder werden wir dadurch nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr Bewegung im Alltag haben?

Noch bevor wir die Jungfernfahrt mit unserem neuen Vehikel antraten, haben wir neben der Ladekarte der EnBW, die europaweit ein sehr dichtes Netz an Ladepunkten unterhält, auch die Ladekarte unseres örtlichen Stromversorgers beantragt. Heute unvorstellbar: Die Stadtwerke Lindau boten damals eine Lade-Flatrate für alle von ihnen versorgten Ladesäulen im Stadtgebiet für 20 Euro monatlich an. Das hieß für uns, soviel Strom zu beziehen, wie wir nur wollten, und immer nur 20 Euro dafür zu bezahlen – von den wenigen Gelegenheiten, bei denen wir außerhalb unseres Einzugsgebietes Strom bezogen haben, mal abgesehen. Doch diese ausgesprochen günstige Konstellation sollte sehr bald ein Ende finden. Denn: Mit der Anzahl der Elektro-Autos auf den Straßen stieg auch der Preis pro Kilowattstunde an den öffentlichen Ladesäulen, zur Zeit sind es meist zwischen 40 und 50 Cent für eine Säule mit Typ 2-Stecker.

Geladen in unter einer Stunde

Kurzer Exkurs an dieser Stelle: Die meisten Ladesäulen verfügen über einen Typ-2-Stecker, der bis zu 22 Kilowattstunden Ladeleistung gewährleistet. Das bedeutet, dass die Säule in der Stunde maximal 22 Kilowattstunden an Strom zur Verfügung stellen kann. Tatsächlich hängt diese Rate von einer Reihe von Faktoren ab. Etwa welche Ladekapazität das Auto hat oder ob es besonders heiß oder kalt ist. Und: Je voller der Akku, umso stärker fällt die Ladeleistung ab.

Unser e-up mit einem Akku von 33 Kilowattstunden braucht etwa 3,5 Stunden, um von niedrigem Niveau komplett aufgeladen zu sein. Das geht auch schneller – allerdings nur an sogenannten Schnell-Ladesäulen, die bis zu 300 Kilowattstunden pro Stunde schaffen. Unser kleiner Flitzer kann aufgrund seiner Ladeleistung diese Power ohnehin nicht ausschöpfen. Verhältnismäßig schnell geht es trotzdem – eine Schnell-Ladesäule füllt den Akku unseres up in 50 Minuten auf rund 80 Prozent.

So viel kostet der Strom im Monat

Aber zurück zu den Kosten: Aus den 20 Euro monatlich sind inzwischen mehr als 100 geworden, bei einer Fahrleistung von rund 1600 Kilometern monatlich. Aber ich will nicht jammern: Legt man einen Verbrauch pro 100 Kilometer von etwa 13 Kilowattstunden zugrunde, sind das noch immer sehr günstige 5,20 bis 6,50 Euro. Ein Wert, der den Diesel deutliche schlägt – vor allem in Zeiten, wo er mehr als zwei Euro pro Liter kostet. Noch ein Vorteil: Die kleine Elektro-Kutsche ist bis auf Weiteres von der KfZ-Steuer befreit.

Und in manchen Kommunen darf man auf öffentlichen Parkplätzen bis zur Höchstparkdauer kostenlos mit seinem E-Auto stehen. Auch an vielen Ladesäulen ist das Parken während des Ladens kostenlos. Allerdings gilt eine Zeitbeschränkung, damit auch andere die Chance bekommen, Energie zu tanken. Bei der EnBW kommt die sogenannte Blockiergebühr nach vier Stunden zum Tragen. Jede weitere Minuten kostet dann 10 Cent, die Blockiergebühr ist pro Ladevorgang auf zwölf Euro gedeckelt.

Das Finden der passenden Ladestation

Das Finden von freien Ladesäulen ist mit den Smartphone-Apps diverser Anbieter selten ein Problem: Auf einer Karte werden sie angezeigt – sogar ob sie momentan frei oder belegt sind. Per Knopfdruck navigiert das Kartenprogramm des Handys, egal ob Apple oder Android, verlässlich zur Säule. Wenn es da mal nicht klappt, hat das meist keine technischen Ursachen, sondern menschliche. Der Klassiker: Ein dicker Diesel blockiert die Ladesäule. In so einem Fall wird sie als frei angezeigt, weil es nur darauf ankommt, ob ein Ladekabel angeschlossen ist oder nicht. Dass da ein ignoranter Zeitgenosse steht, erkennt die Technik nicht.

Elektrofahrzeuge stehen oft vor den Säulen, ohne selbst zu laden. Erich Nyffenegger

Apropos Ignoranz: Je höher das Verkehrsaufkommen und je stärker der Druck auf die Parkplätze, umso niedriger die Hemmschwelle, mit einem Verbrennungsmotor einen Ladepunkt zuzustellen. Wir haben es mehrfach erlebt, dass Höflichkeit und gute Worte nicht immer fruchten, um jemanden dazu zu bewegen, sein Auto wegzustellen. Beim Elektrofahrer geht es meist nicht um die Parkmöglichkeit, sondern um den Strom. Allerdings haben wir festgestellt, dass Fahrer von E-Autos da oft noch schlimmer sind. Sie wissen eigentlich, wie ärgerlich es ist, wenn jemand eine Ladesäule blockiert, während man selbst dringend Strom braucht. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass gleich mehrere Elektrofahrzeuge vor den Säulen stehen, ohne selbst zu laden. In einem Parkhaus in Konstanz parkten gleich drei E-Autos vor den Ladesäulen, ohne selbst angeschlossen zu sein.

Die große Reichweitenangst

Ich habe in der Praxis mit dem e-up einen Begriff kennengelernt, der mit zuvor fremd war: Reichweitenangst. Diese befällt mich immer dann, wenn ich einen Termin pünktlich wahrnehmen möchte, aber vor der Fahrt feststelle, dass mein Akku nicht mehr genügend Energie gespeichert hat, damit ich rechtzeitig ans Ziel gelange. Das kann zum Problem werden, wenn es um längere Strecken geht. Gerade wenn es sehr heiß ist – die Klimaanlage saugt jede Menge Strom und kappt die Reichweite – wird es brenzlig.

Da hilft dann auf den letzten Kilometern vor dem Ziel nur noch, alles Verbraucher auszuschalten. Und auch bei 30 Grad ohne Kühlung unterwegs zu sein. Bei Kälte ist es sogar noch dramatischer, da werden aus den 260 Kilometern, die wir bei stabilem Wetter um die 20 Grad locker erreicht haben, gerne mal nur 140 bis 180 Kilometer.

Diese Tücken beim E-Auto haben uns allerdings nur im ersten Jahr so richtig gestört. Denn durch eine gute Planung lassen sich Situationen mit Reichweitenstress vermeiden. In der Praxis kommt es selten vor, dass wirklich alle vier Plätze im Fahrzeug belegt sind, obwohl der kleine up erstaunlich viel Raum bietet – ich mit einer Größe von 1,95 komme bequem klar. Eine Dachbox löst bei uns das Problem eines sehr kleinen Kofferraums. Bei weiteren Strecken nehmen wir gerne die Bahn.

In den Urlaub mit dem E-Auto?

Trotzdem wagten wir das Abenteuer Langstrecke im vergangenen Jahr und fuhren mit dem Wägelchen bis in die Toskana. Das ist allerdings nur im Urlaub und ohne Termindruck zu empfehlen – denn auf solchen Strecken ist man tatsächlich auf ein Schnell-Ladenetz angewiesen. Und das ist in Italien bislang nur mäßig ausgebaut. Indes sind solche Ladeparks mit starker Leistung auf unseren Autobahnen immer häufiger vertreten.

Ein Elektroauto wird an einer Ladesäule geladen. Wie gut das auf dem Land funktioniert, hat unser Autor getestet. (Foto: Sven Hoppe / DPA)

Im Frühjahr 2022 hat unsere Elektro-Fahrzeugfamilie Nachwuchs bekommen: einen Smart „EQ fortwo“. Dieser Zweisitzer hat zwar nur eine Reichweite von maximal 150 Kilometern, aber im nahem Umkreis, in dem er sich bewegt, genügt das völlig. Was neben anderen Faktoren für ein E-Auto spricht, ist nicht zuletzt der Fahrspaß. Denn technisch bedingt, stellt so ein Fahrzeug ohne Getriebe und Übersetzung immer sofort das maximale Drehmoment zur Verfügung. Damit sind auch Kleinfahrzeuge agile Flitzer, die überall mithalten können – allerdings nicht bei hohen Geschwindigkeiten. Da ist beim up ebenso wie beim Smart bei 130 Km/h Feierabend. Und wer dieses Tempo wirklich fährt, erlebt ein echtes Reichweiten-Desaster. Denn nichts leert die Batterie so schnell wie der Bleifuß.

Das E-Fazit

Unser Fazit nach fast 50 000 elektrisch gefahrenen Kilometern: unproblematisch. Manchmal nervig, weil die Wunschsäule belegt ist und man zur nächsten fahren muss. Mehr Spaziergänge zwischen Ladesäulen und Zuhause. Gut planbare Reisepause mit Kaffee und Zeitung, während das Wägelchen sich im Strom labt. Im Augenblick ist ein E-Fahrzeug noch sehr günstig im Unterhalt. Aber wir ahnen, dass das nicht so bleiben wird, je mehr davon unterwegs sind. Und es kann passieren, dass der Druck auf die vorhandenen Ladesäulen zunimmt, wenn erst einmal eine größere Zahle an E-Fahrzeugen das Straßenbild prägt, während der Ausbau der Elektro-Infrastruktur hinterher hinkt. Und ob der Staat ewig an der Subvention mittels Umweltbonus festhalten kann, ist mehr als fraglich.

Womit wir zum Schluss bei meinem Elektroauto-Trauma wären, mit dem es sich so verhält: Wir haben das Fahrzeug am 25. Mai 2020 angemeldet. Am 3. Juni hat die Bundesregierung rückwirkend zum 1. Juni 2020 die Verdoppelung des staatlichen Kaufprämie verkündet. Wodurch uns wegen ganzer vier Werktage 3000 Euro durch die Lappen gegangen sind. Gerechnet hat es sich für uns trotzdem. Nicht zuletzt deshalb, weil der Strom, den wir beziehen, klimaneutral aus Vorarlberger Wasserkraft stammt.

Dass viele Menschen mit Vorbehalten gegen diese Technik, doch davon fasziniert sind, zeigen die unzähligen Aufklärungsgespräche, die wir beim Anstecken oder Abstöpseln des Autos mit oft spöttisch lächelnden Neugierigen geführt haben. Dabei war und ist uns ein Sendungsbewusstsein immer fremd. Leute wenden sich dann einer neuen Sache zu, während die alte noch gut funktioniert, wenn sie für sich persönlich einen Vorteil sehen. Für uns ist diese Rechnung gleich in mehrerlei Hinsicht aufgegangen. Und wir würden es – Stand heute – wieder tun..