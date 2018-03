SEK-Einsatz nach Waffenfund in Obdachlosenunterkunft

Nach dem Fund mehrerer Waffen in einer Schweinfurter Obdachlosenunterkunft hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei eine der Wohnungen durchsucht. Nach Angaben der Ermittler vom Mittwochmorgen wurde ein 31-jähriger Bewohner in Gewahrsam genommen. Er kam noch vor dem Zugriff der Spezialeinheit aus dem Gebäude und ließ sich festnehmen. In der Unterkunft hatte die Polizei am Montag hochexplosiven Sprengstoff und literweise Chemikalien gefunden; am Dienstag wurde daher Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Der Hausmeister der Wohnanlage entdeckte am Dienstag in einer Wohnung verschiedene Waffen. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um scharfe Waffen handelte, wurden die Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Zunächst hatte die „Main-Post“ (online) über den Einsatz berichtet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, handelte es sich bei den gefundenen Waffen um legale Schreckschuss- und Softairwaffen.