SEK-Einsatz nach Familienstreit in Nürnberg

Wegen eines Familienstreits in Nürnberg sind Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei ausgerückt. Polizisten hatten die Experten am Freitag angefordert, weil sie vermuteten, dass sich ein 30 Jahre alter Mann in einem Gebäude verschanzte und Zugriff auf Waffen gehabt haben könnte, wie ein Sprecher sagte. Eine Streife habe den unbewaffneten Mann im Laufe des Einsatzes zufällig ein paar Straßen weiter entdeckt und zunächst festgenommen. Zeitgleich durchsuchten Polizisten das Haus. Die Ermittler wollten prüfen, ob sich der Mann strafbar gemacht hat.

Vorausgegangen war den Angaben zufolge ein Familienstreit, in dessen Folge die Eltern des 30-Jährigen das Haus verließen. In dem Haus waren legal Waffen gelagert, weshalb das SEK hinzugerufen wurde.