SEK-Einsatz: Mann wirft Staubsauger aus viertem Stock

Ein Mann hat in Nürnberg Gegenstände wie Staubsauger und Fernseher aus dem vierten Stock geworfen und damit für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Zweieinhalb Wohnhäuser mussten am Dienstag geräumt, eine Straße gesperrt und der Schienenverkehr in der Nähe zeitweise gestoppt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 30-Jährige hatte behauptet, eine Gasflasche in seiner Wohnung zu haben, die nach Feuerwehrangaben erhebliche Schäden hätte verursachen können. Er habe sich daraufhin dort eingesperrt und die Rollläden verschlossen und sei für die Polizei nicht zugänglich gewesen. Daher forderten die Beamten Spezialeinheiten an. Nach mehr als zwei Stunden konnte die Polizei den Mann festnehmen. Er habe psychische Probleme und sei den Beamten bereits bekannt.