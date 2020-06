SEK-Einsatz: Mann wirft brennenden Gegenstand aus Fenster

Ein Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Regensburg einen brennenden Gegenstand aus dem Fenster geworfen und dadurch einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. „Er ist derzeit in polizeilichem Gewahrsam“, sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen. „Er hat gegen 3.00 Uhr mindestens einen brennenden Gegenstand aus dem Fenster geworfen.“ Das Feuer wurde schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Spezialkräfte (SEK) nahmen den Mann dann wenig später in seiner Wohnung fest. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Vorsorglich wurde das mehrgeschossige Wohnhaus im Norden der Stadt geräumt. Gefahr für Unbeteiligte habe nicht bestanden.